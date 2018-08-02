Drake Releases "In My Feelings" Music Video

August 2, 2018

Finally! Drake releases his "In My Feelings" music video after the #InMyFeelingsChallenge went viral last month. Watch it now!

Listen to Drake on 97.1 AMP Radio anytime, anywhere with the Radio.com App HERE!

In case you were wondering how many people it takes to make a Drake Music Video, here's the full list:

A FILM BY
KARENA EVANS

A POPP ROK PRODUCTION

EXECUTIVE PRODUCERS
DIRECTOR X
TAJ CRITCHLOW
FULIANE PETIKYAN

HEAD OF PRODUCTION
ADAM PALMER

PRODUCER
AUTUMN HYMES

COORDINATOR - POPP ROK
DEAN ROSEN

STARRING
DRAKE
PHYLICIA RASHAD
LA LA ANTHONY
SHIGGY
CAPITO & MARLEY

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
SANTIAGO GONZALEZ

EDITOR
KAT WEBBER

CHOREOGRAPHER & MOVEMENT COACH
TANISHA SCOTT

COLOURIST - ALTER EGO
CLINTON HOMUTH

SOUND DESIGN & MIXING - APOLLO STUDIOS
ETHAN MYERS

2ND UNIT DOP
JORDAN ORAM

1ST AD
EVRARD SALOMON
JAMAR HAWKINS

2ND AD
CLYDE GOINS
BEN COLLINGSWORTH

LOCATIONS MANAGER
JULIANA ZANON
BARBARA BREVES

PRODUCTION SUPERVISOR
KENIA GUTIERREZ

PRODUCTION COORDINATOR
COLLIER MEYER

CASTING - BOK CREATIVE
TAREK & CHAD

LOGISTICS MANAGER
CHRISTOPHER “BROKER” FAGON

A CAM - 1ST AC
RILEY KEATON
GABBY VELASCO
PAOLO ARRIOLA

A CAM - 2ND AC
ADRIENNE DURAZO
TAYLOR PERRY

B CAM OPERATOR
CHRISTIAN SCHULTZ
MICHEL APPLEBAUM

B CAM - 1ST AC
LISA LENGYEL
ADAM LIPSCOMB

B CAM - 2ND AC
HAI LE
SUPER 8MM
KARENA EVANS
KAT WEBBER

VTR
CHRIS GAMBLE

DIT
STUART HAMMOND
PAUL RAHFIELD

SOUND
BJ LEHN

BOOM OPERATOR
BRIAN MARATEA

GAFFER
JIM COVERT

BEST BOY ELECTRIC
TRAVIS BARNHART

ELECTRIC
MASON MCGUIRE
TIM JONES
RICHARD LANDRY
REMOTE HEAD
DOUG PRUSS
CRANE TECHNICIAN
RICHARD HOOVER
DANIEL WAGHORNE

GRIP
COY URSIN
MARCUS VARNADORE

PRODUCTION DESIGNER
JOHN RICHOUX

ART DIRECTOR
JONATHAN CAPPEL

SET DECORATOR
LEAH BYCHURCH

LEADMAN
TONY ZIEGLER

KEY GRIP
CALVIN URSIN JR,

BEST BOY GRIP
MIKE BONNETT

DRAKE’S STYLIST
MELLANY SANCHEZ

DRAKE’S GROOMING
LUISA DURAN

ASSISTANT CHOREOGRAPHER
JAZZ JOHNSON-ZUCCONI

ASSISTANT PRODUCTION SUPERVISOR
IAN MENZIES
RACHEL SIGUR

ASSISTANT EDITOR
ANNA CATLEY

ASSISTANT COLOURIST
KEVIN WU

WARDROBE STYLIST
KASEY BAZIL
BRYON HAVAR

WARDROBE ASSISTANT
TIERRA PATTERSON
BRANDON WASHINGTON
LAKEISHA SHIELDS
HARLAN ANTHONY

HMU
DAVID VALESQUEZ
ROKAEL’S LIZAMA
RAY DODSON
ROBERT SARGSYAN
RENE RAMOS

HMU ASSISTANT
NOELIA RODRIGUEZ

GENIE
JOSE RIVERA

DANCERS
SORAYA LUNDY
CHRISTINA DE LA CRUZ
KENDRA JAE BRACY
TANESHA “KSYN” CASON
LATOYA WEBLEY
CHRISTINA KIM DAVIS
CIERRA NICHOLS
MARIAH HILLIARD
ROBERT WILSON
JEREMIAH HAYNES
RON MYLES
MARCUS TAYLOR
SATCHEL JOHNSON
LAUREN BLESS JONES
KOBE JONES
ASHLEY STEVENSON
DAVID RAYFORD
IMAN MARSHALL
STEPHEN DUY PHAM
DAMIAN GORDON
GIANNI REID
GABRIELLE SLACK
POLANCO JONES JR
RONNIE DENTS II
TROY PAYNE
SHANGOBUNMI DUROTIMI
NAILAH SMITH

Tags: 
Drake
In My Feelings

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