Drake Releases "In My Feelings" Music Video
Finally! Drake releases his "In My Feelings" music video after the #InMyFeelingsChallenge went viral last month. Watch it now!
Listen to Drake on 97.1 AMP Radio anytime, anywhere with the Radio.com App HERE!
In case you were wondering how many people it takes to make a Drake Music Video, here's the full list:
A FILM BY
KARENA EVANS
A POPP ROK PRODUCTION
EXECUTIVE PRODUCERS
DIRECTOR X
TAJ CRITCHLOW
FULIANE PETIKYAN
HEAD OF PRODUCTION
ADAM PALMER
PRODUCER
AUTUMN HYMES
COORDINATOR - POPP ROK
DEAN ROSEN
STARRING
DRAKE
PHYLICIA RASHAD
LA LA ANTHONY
SHIGGY
CAPITO & MARLEY
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
SANTIAGO GONZALEZ
EDITOR
KAT WEBBER
CHOREOGRAPHER & MOVEMENT COACH
TANISHA SCOTT
COLOURIST - ALTER EGO
CLINTON HOMUTH
SOUND DESIGN & MIXING - APOLLO STUDIOS
ETHAN MYERS
2ND UNIT DOP
JORDAN ORAM
1ST AD
EVRARD SALOMON
JAMAR HAWKINS
2ND AD
CLYDE GOINS
BEN COLLINGSWORTH
LOCATIONS MANAGER
JULIANA ZANON
BARBARA BREVES
PRODUCTION SUPERVISOR
KENIA GUTIERREZ
PRODUCTION COORDINATOR
COLLIER MEYER
CASTING - BOK CREATIVE
TAREK & CHAD
LOGISTICS MANAGER
CHRISTOPHER “BROKER” FAGON
A CAM - 1ST AC
RILEY KEATON
GABBY VELASCO
PAOLO ARRIOLA
A CAM - 2ND AC
ADRIENNE DURAZO
TAYLOR PERRY
B CAM OPERATOR
CHRISTIAN SCHULTZ
MICHEL APPLEBAUM
B CAM - 1ST AC
LISA LENGYEL
ADAM LIPSCOMB
B CAM - 2ND AC
HAI LE
SUPER 8MM
KARENA EVANS
KAT WEBBER
VTR
CHRIS GAMBLE
DIT
STUART HAMMOND
PAUL RAHFIELD
SOUND
BJ LEHN
BOOM OPERATOR
BRIAN MARATEA
GAFFER
JIM COVERT
BEST BOY ELECTRIC
TRAVIS BARNHART
ELECTRIC
MASON MCGUIRE
TIM JONES
RICHARD LANDRY
REMOTE HEAD
DOUG PRUSS
CRANE TECHNICIAN
RICHARD HOOVER
DANIEL WAGHORNE
GRIP
COY URSIN
MARCUS VARNADORE
PRODUCTION DESIGNER
JOHN RICHOUX
ART DIRECTOR
JONATHAN CAPPEL
SET DECORATOR
LEAH BYCHURCH
LEADMAN
TONY ZIEGLER
KEY GRIP
CALVIN URSIN JR,
BEST BOY GRIP
MIKE BONNETT
DRAKE’S STYLIST
MELLANY SANCHEZ
DRAKE’S GROOMING
LUISA DURAN
ASSISTANT CHOREOGRAPHER
JAZZ JOHNSON-ZUCCONI
ASSISTANT PRODUCTION SUPERVISOR
IAN MENZIES
RACHEL SIGUR
ASSISTANT EDITOR
ANNA CATLEY
ASSISTANT COLOURIST
KEVIN WU
WARDROBE STYLIST
KASEY BAZIL
BRYON HAVAR
WARDROBE ASSISTANT
TIERRA PATTERSON
BRANDON WASHINGTON
LAKEISHA SHIELDS
HARLAN ANTHONY
HMU
DAVID VALESQUEZ
ROKAEL’S LIZAMA
RAY DODSON
ROBERT SARGSYAN
RENE RAMOS
HMU ASSISTANT
NOELIA RODRIGUEZ
GENIE
JOSE RIVERA
DANCERS
SORAYA LUNDY
CHRISTINA DE LA CRUZ
KENDRA JAE BRACY
TANESHA “KSYN” CASON
LATOYA WEBLEY
CHRISTINA KIM DAVIS
CIERRA NICHOLS
MARIAH HILLIARD
ROBERT WILSON
JEREMIAH HAYNES
RON MYLES
MARCUS TAYLOR
SATCHEL JOHNSON
LAUREN BLESS JONES
KOBE JONES
ASHLEY STEVENSON
DAVID RAYFORD
IMAN MARSHALL
STEPHEN DUY PHAM
DAMIAN GORDON
GIANNI REID
GABRIELLE SLACK
POLANCO JONES JR
RONNIE DENTS II
TROY PAYNE
SHANGOBUNMI DUROTIMI
NAILAH SMITH