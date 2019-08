20 Free Museums To Visit In LA

Don't know what to do this weekend? Here's a list of LA museums to visit for free to have a friends day out or a cute date night! Double check on museum websites for various hours and you'll be good to go!

Annenberg Space for Photography 2000 Avenue of the Stars, Los Angeles, CA 90067

Autry Museum 4700 Western Heritage Way, - Griffith Park, Los Angeles, CA 90027

California African American Museum 600 State Dr, Los Angeles, CA 90037

California Science Center 700 Exposition Park Dr, Los Angeles, CA 90037

Craft Contemporary 5814 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036

Descanso Gardens 1418 Descanso Dr, La Cañada Flintridge, CA 91011

Forest Lawn Museum 1712 S Glendale Ave, Glendale, CA 91205

Getty Center 1200 Getty Center Dr, Los Angeles, CA 90049

Getty Villa 17985 Pacific Coast Hwy, Pacific Palisades, CA 90272

Griffith Observatory 2800 E Observatory Rd, Los Angeles, CA 90027

Hammer Museum 10899 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90024

Huntington Library, Art Collections, and Botanical Gardens 1151 Oxford Rd, San Marino, CA 91108

Institute of Contemporary Art LA 1717 E 7th St, Los Angeles, CA 90021

LA Arboretum 301 N Baldwin Ave, Arcadia, CA 91007

La Brea Tar Pits 5801 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036

LACMA 5905 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036

Los Angeles Museum of the Holocaust 100 The Grove Drive Los Angeles, CA 90036

MAK Center for Art and Architecture at the schindler house 835 N Kings Rd, West Hollywood, CA 90069

Marciano Art Foundation 4357 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90010

MOCA + Geffen contemporary at moca MOCA: 250 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90012 Geffen Contemporary at MOCA: 152 N Central Ave Los Angeles, 90012

Museum of Latin American Art 628 Alamitos Ave, Long Beach, CA 90802

Natural History Museum of Los Angeles 900 W Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90007

Norton Simon Museum 411 W Colorado Blvd, Pasadena, CA 91105

Skirball Cultural Center 2701 N Sepulveda Blvd, Los Angeles, CA 90049

The Broad Museum 221 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90012

USC Pacific Asia Museum 46 N Los Robles Ave, Pasadena, CA 91101